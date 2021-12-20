روسيا حول نشر أسلحة نووية في بيلاروس: كل الخيارات ممكنة

لم يستبعد الكرملين، اليوم الاثنين، إمكانية قيام روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروس في حال قيام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنشر مثل هذه الأسلحة في بولندا.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول، خلال موجز صحفي، تعليقا على إعلان مينسك أنها ستعرض على روسيا نشر أسلحتها النووية في بيلاروس في حال قيام الناتو بنشرها في الأراضي البولندية: "ليس سرا على أحد أن نشر أسلحة مختلفة قرب حدودنا قد يمثل تهديدا لنا سيتطلب اتخاذ تدابير متناسبة من أجل إعادة توازن الوضع".

وذكر بيسكوف أنه من السابق لأوانه تقييم رد الدول الغربية على مقترحات موسكو المتعلقة بضمانات الأمن. وقال :"لقد سمعنا أقوالا عن مصادر مختلفة حول وجود استعداد لمناقشة (هذا الموضوع)، ولعل ذلك يمكن اعتباره عاملا إيجابيا. لكن أي جواب محدد لم يأت بعد، لذا فمن المبكر إصدار أي تقييمات".

وكانت موسكو سلمت الولايات المتحدة ودول الناتو مقترحات حول ضمانات الأمن في أوروبا.