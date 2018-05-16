اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عقب اقتحامها لمدينة البيرة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، لتفريق الشباب الذين تصدوا لها، ولم يبلغ عن إصابات.

واستمر عدوان المستوطنين على أهل محافظة نابلس لليوم الثالث على التوالي منذ مقتل مستوطن، إذ أصيب 4 فلسطينيين، جراء اعتداء للمستوطنين قرب قرية برقة شمال غرب المحافظة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، إن مستوطنين رشقوا سيارات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة "حومش" المخلاة، تحت حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى إصابة أربعة منها إصابة بالرأس تطلبت النقل إلى مستشفى.

ونصب المستوطنون اليوم، بيوتا متنقلة وخيامًا داخل المستوطنة المُخلاة، تحت حماية جيش الاحتلال.