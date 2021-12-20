سعفان: ليبيا تحتاج عمالة كثيرة لأنها في مرحلة الإعمار

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حدد آليات تقديم العمالة المصرية للسفر لدولة ليبيا، موضحا أن تقديم العمال المصريين للعمل في ليبيا سيكون تحت إشراف القوى العاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يذاع على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية لتأمين العمالة المصرية تأمين كامل، بهدف التصدي للتلاعب بالعمالة المصرية.

وكشف وزير القوى العاملة أن ليبيا ستحتاج لمليون عامل مصري، في مرحلة الاولى، مضيفاً أن ليبيا تحتاج عمالة كثيرة لأنها في مرحلة الاعمار.

وشدد سعفان على أن سفر أي عامل مصري إلى ليبيا سيكون للالتحاق بالوظيفة والمهنة التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي والذي تم إطلاقه اليوم.

ولفت إلى أن نظام الربط الإلكتروني يحافظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي.

وقد أطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا ، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها .