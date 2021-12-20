الكويت: من مضى 9 أشهر على تلقيه لقاح كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلقَ جرعة معززة

قررت الكويت اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، غير مكتمل التحصين، ما لم يتلقَ الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاحات المعتمدة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2-1-2022.

ونشر المركز الإعلامي للتواصل الحكومي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر لعام 2021.

وأوضح المركز أن الإجراءات تشمل إجراء فحص PCR قبل الوصول بـ48 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، وتطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مـع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس.