استطاع إسلام أحمد، 30 عاما، صناعة تماثيل أثرية وتجسيدها بصورة مبهرة؛ حيث دبّ عشق التشكيل في صدره حتى اجتاح روحه؛ ليمكنه من نحت قطعة أثرية جميلة يُعجَب بها من حوله.



قال إسلام، في حديثه لـ"الشروق": "البداية بدأت بنحت القطع الأثرية، ولم أكن بارعا في ذلك، حيث لم أتمكن فى البداية من نحت الملامح بصورة جيدة، إلى أن قررت أن أتحدى ذاتي، وساعدني على ذلك موهبتي فى التعلم وقضاء وقت أكبر في عملية النحت، إلى أن وصلت إلى درجة كبيرة من الحرفية بشهادة من حولي، فبالتدريج بدأت موهبتى فى الارتقاء، وأصبحت أهتم بالتفاصيل أكثر".



وأضاف: "اتخذت مكانًا صغيرًا في منطقة باب الشعرية لعرض أعمالي، وعملت داخله بالساعات، طوال النهار والليل؛ لأُخرِج التماثيل بالدقة التي يُعجَب بها كل من يراها، حيث قمت بنحت تماثيل لملوك الفراعنة وحراس المقابر، ومن أبرزهم (كا ورع)، وغيرهم من التحف الفنية"، ولفت إلى أنه ورث المهنة عن والده، الذي أخذها من أجداده و"أفنى عمره فى حب الفن وتعليمه".



وأشار إلى أن مسؤولين من وزارة السياحة والآثار تواصلوا معه؛ ليكون ضمن فريق العمل الخاص بها؛ لعمل المستنسخات الأثرية، لكنه رفض ذلك؛ نظرا لتعليماتهم وتقييدهم المستمر في "صناعة بعض المستنسخات دون غيرها"، وبكميات كبيرة، متابعا: "أنا محب للتجديد والإبداع دائما، وأحب التطور لا أن أُحاصر بأوامر أكون ملزما بتنفيذها".



وأكمل: "يوجد إقبال كبير على منتجاتي الأثرية من داخل وخارج مصر، وصولا للدول الأوروبية"، موضحا أن "من يرغب في الحصول على تمثال، أقوم بأخذ التفاصيل ومقاس التمثال المطلوب، ثم نحته".



ولفت إلى أنه اشترك في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، بينها معرض "شينغهاي" في الصين، الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، و"كانت جميع الهدايا المقدمة للرئيس والوفد المرافق له، من أعمالي"، إلى جانب معرض هيئة تنمية الصادرات المصرية، وأيضا افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قمت بعمل القاعة الرئيسية لاستقبال الرؤساء.



وتابع: "سبب نجاحي وشهرتي هو أهلي وأخوتي، من خلال تشجيعهم وتحفيزهم لي، ولولا هذا الدعم ما كنت أكمل هذا العمل القريب إلى قلبي، وقابلت صعوبات كثيرة من الأشخاص، فالبعض لا يحب نجاح غيره؛ لذلك كان ذلك سبب رئيسي في شعوري ببعض الإحباط، لكن لم أستسلم لذلك، وطورت ذاتي أكثر، إلى أن أصبح الأشخاص يأتون خصيصا لي من مختلف دول العالم".