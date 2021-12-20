رئيس الإنجيلية: إدارة وخدمة الكنيسة قائمة على الديمقراطية

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، في حفل رسامة أندرو نبيل وكارول مجدي، شيخين جديدين لكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وقال رئيس الإنجيلية في خطاب الحفل: "إن التخصيص والرسامة في إطار الإصلاح الإنجيلي والرؤية الديمقراطية لإدارة وخدمة الكنيسة، قائمة على مبدأين في غاية الأهمية، المبدأ الأول وهو كهنوت جميع المؤمنين، بمعنى لاهوتي أنه وضع جميع المؤمنين متساوين أمام الله، والمبدأ الثاني هو الجسد الواحد، والذي يقدم معنًى جديدًا للكرامة، وهو أن الأعضاء الأكثر ضعفًا هي الأكثر كرامة، وتصبح الكرامة هي أن تتكافل وتتحد وتساند من أجل الجسد الواحد".

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة اليوم لوجودي معكم، وأتقدم بخالص التهنئة للشيوخ الجدد، وجميع شعب كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية".