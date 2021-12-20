نتائج الفحوص تحسم مشاركة براداريتش مع أهلي جدة أمام الفيصلي

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن الكرواتي فيليب براداريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي سيخضع اليوم لاختبارات طبية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن اللاعب سيخضع للفحوص من أجل تحديد إمكانية مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في مواجهة الفيصلي في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين غدا الثلاثاء.

وكان اللاعب قد أنهى برنامجه العلاجي في مقر عيادة النادي، وكذلك على المستطيل الأخضر في التدريبات الجماعية، حيث أبدى جاهزية كبيرة للمشاركة، في حين سلم الجهاز الطبي في النادي تقريرا خاصا عن حالة اللاعب إلى الألباني بيسنيك هاسي مدرب الفريق، للتأكيد على جاهزية اللاعب البدنية والطبية.

وكان براداريتش قد غادر عائدا إلى بلاده من أجل معالجة بعض الآلام التي عانى منها أسفل ظهره منذ فترة، وذلك في أحد المراكز الطبية المختصة، واستكمل برنامجه التأهيلي في جدة تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي.