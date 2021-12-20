ميناء دمياط يعيد فتح البوغاز أمام حركة الملاحة البحرية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء أعاد فتح البوغاز أمام حركة الملاحة البحرية لدخول وخروج السفن، بعد التحسن النسبي في حالة الجو.

وكان الميناء قد أغلق البوغاز لمدة ساعتين نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ووصول سرعة الرياح إلى 38 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، حفاظا على سلامة الأرواح والسفن والملاحة بالميناء.

وأوضح البيان أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 26 سفينة متنوعة، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7890 طنًا، تشتمل على 2970 طن يوريا، و2570 طن فوسفات، و2350 طن رمل، كما وصلت حركة الوارد من البضائع العامة 41738 طنًا، تشتمل على 22029 طن ذرة، و6643 طن قمح، و1697 طن خشب زان، و6000 طن صويا، و30 طن خردة، و3206 أطنان حديد، و133 طن مواسير، و2000 طن عدس.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 498 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات مثل "فاصوليا، وملوخية وبطاطس، وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية مثل "أعشاب، وبصل، وخس، وريحان، وسمسم، وعدس، وقطن، وليمون، وبرسيم، وفول سوداني، وفول"، وفواكه مثل "بلح، وبرتقال، ورمان، وفراولة"، يتم تصديرها إلى الإمارات، والكويت، والسعودية، وسنغافورة، والهند، وهولندا، وسريلانكا، وألمانيا، وهونج كونج، وإنجلترا، ومالطا، وكندا، وفرنسا، وأمريكا واليونان، والصين، وإيطاليا، وسلوفينيا، وبنجلاديش، وفيتنام.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 170 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 3554 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129844 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 133474 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3557 شاحنة.