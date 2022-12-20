هني ويل الأمريكية توافق على دفع 160 مليون دولار لإنهاء تحقيقات في قضية رشوة خارجية

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية موافقة شركة يو.أو.بي التي تمارس نشاطها باسم هني ويل يو.أو.بي والتابعة لمجموعة هني ويل الصناعية الأمريكية العملاقة على دفع أكثر من160 مليون دولار لإنهاء التحقيقات الجنائية والمدنية التي تجريها السلطات الأمريكية والبرازيلية في اتهام الشركة بدفع رشوة لمسؤول كبير في شركة نفط برازيلية مملوكة للدولة.

وبحسب الوثائق القضائية فإن شركة هني ويل يو.أو.بي دخلت في اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لوقف مقاضاتها لمدة ثلاث سنوات، بشأن المعلومات التي تم تقديمها للمقاطعة الجنوبية لتكساس بشأن تآمر الشركة لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة في الولايات المتحدة.

وبحسب اعتراف الشركة والوثائق القضائية فإن هني ويل يو.أو.بي تآمرت خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتقديم رشوة قدرها حوالي 4 ملايين دولار لمسؤول رفيع في شركة بتروبراس البرازيلية للنفط.

وقدمت الشركة الرشوة لتأمين مزايا غير قانونية من أجل الحصول على عقد قيمته 425 مليون دولار لتصميم وإنشاء مصفاة نفط لصالح بتروبراس.