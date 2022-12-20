محافظ الغربية يتفقد محال بيع السلع الغذائية في كفر الزيات وطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة.

وخلال جولة للمحافظ شدد على تكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطري ومباحث التموين، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه إدارة الرصد بالديوان العام وبالوحدات المحلية بالمرور اليومي على الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة؛ للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، وإعلانها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.