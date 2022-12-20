 واشنطن تعتزم تخصيص أكثر من 17 مليار دولار للترسانة النووية - بوابة الشروق
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واشنطن تعتزم تخصيص أكثر من 17 مليار دولار للترسانة النووية

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 2:00 م

كشفت وثيقة مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2023، أنه سيتم تخصيص أكثر من 17 مليار دولار للترسانة النووية الأمريكية.

ووفقا للوثيقة، يفترض تخصيص ما مجموعه 22.1 مليار دولار لتمويل برامج الأمن النووي، بما في ذلك سيتم تخصيص 17.1 مليار دولار لتمويل الترسانة النووية، و 2.5 مليار دولار لتمويل قضايا عدم الانتشار النووي، و 2.1 مليار دولار للمفاعلات النووية البحرية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويشار إلى أنه يجب أن ينال مشروع القانون، موافقة الكونجرس (مجلس النواب والشيوخ) قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.


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