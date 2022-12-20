أم تبكي على نجلها بعد 17 يوما من وفاته: رحت جامعتك وشفت الناس بتحبك قد إيه

أحدثت رسالة كتبتها سيدة عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وكأنها تخاطب نجلها الذي توفى قبل 17 يوما جراء حادث تصادم، حالة من التعاطف الكبير الممزوج بالحزن على الشاب.

وكتبت الأم المكلومة: أنا رحت جامعتك يا أحمد وقابلت كل صحابك هناك وقعدت في نفس المكان اللي كنت بتقعد فيه مع صحابك، وشربت عناب اللي كنت دائما تحكيلي عليه وأكلت من نفس المكان اللي كنت بتاكل منه وطلبت نفس الأكل ساندوتش المسقعة، كان حلو أوي، وسلمت على كل الناس اللي كنت بتشوفهم وبتسلم عليهم.

وقالت: رحت هناك وشفت كل حاجة كنت بتشوفها بعيونك، بس سحبت ملفك من الجامعة اللي عشت تحلم بيها، قبل أن تضيف بأسى: ملحقتش تحقق أحلامك شهرين يا نور عيني وكل اللي هناك بيحبوك وبيدعولك، إزاي بتلحق تخلي الناس تحبك كل الحب ده يا طيب القلب يا جدع يا متسامح.

واختتمت الأم رسالتها بدعاءها لنجلها المتوفى: في جنات الخلد يا روحي وقلبي وعمري كله يا أجمل حلم حلمته وصحيت منه.

كان الشاب أحمد إبراهيم، الطالب في الفرقة الأولى في كلية الطب البيطري في جامعة الملك سلمان، فارق الحياة وأحد أصدقائه وأصيب ثالثهما جراء تعرضهم الثلاثة لحادث مروع انقلبت خلاله سيارة يقودها الأول في طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه القاهرة.