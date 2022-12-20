لبنان: تدابير رادعة لمنع إطلاق النار خلال احتفالات عيد الميلاد وتأمين المطار

وجه بسام مولوى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، باتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع إطلاق النار بمناسبة أعياد الميلاد بلبنان لعدم تعريض حياة المواطنين في كافة المناطق اللبنانية للخطر، وحفاظًا على سلامة الطائرات القادمة إلى لبنان والمغادرة منه.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الداخلية والبلديات على محافظتي بيروت وجبل لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وجهاز أمن المطار وأمانة سر مجلس الأمن الداخلي المركزي.

ولفت الوزير، في تعميمه، إلى أن قيادة جهاز أمن المطار أشارت بموجب كتاب إلى أنه، وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية في كل عام، يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ممّا يؤدي إلى تساقط الرصاص الطائش بغزارة في حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من أماكن جثوم وهبوط وإقلاع الطائرات وعلى سطوح مباني المطار مما يشكل خطرًا على سلامة الطيران المدني.

وطلب التعميم باتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية المقبلة، حفاظًا على مبدأ السلامة العامة وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر.