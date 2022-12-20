 موظف بالمنيا يعثر علي 35 الف جنيه داخل كرتونه حلويات ويسلمها لأصحابها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موظف بالمنيا يعثر علي 35 الف جنيه داخل كرتونه حلويات ويسلمها لأصحابها

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 12:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 12:51 ص

عثر موظف يدعى عبد الناصر بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، على كرتونة حلوى بداخلها مبلغ مالي ٣٥ ألف جنيه وعلى الفور قام بتسليمها إلى إدارة المحل.

وقال عبد الناصر إنه ذهب لشراء حلويات من أحد محال المخبوزات بمركز مغاغة وبعدما ذهب إلى منزله تفاجأ عند فتحه لكرتونه الحلويات أن بداخلها مبلغا ماليا ٣٥ ألف جنيه، وعلى الفور ذهب إلى إدارة المحل وقام بتسليمها إليهم وسط فرحة عارمة حيث تبين أن المبلغ المذكور هو محصلة البيع وتم إعطاؤه لها عن طريق الخطأ، ورفض الموظف الحصول على أي مبالغ مالية مقابل إعادة المبلغ المالي.

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