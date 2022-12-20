وزير الصحة الأسبق: تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يجب أن يشمل كل المحافظات في وقت واحد

أكد الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، عدم وجود كود للعلاقة بين المريض والطبيب في مصر حتى الان ونحن أصبحنا في أمس الحاجة إلى قانون المسائلة الطبية خاصة وأنه لا وجود للكود الأخلاقي في التعامل.

وأضاف الدكتور عمرو حلمي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مناهج كلية الطب ينقصها دراسة مخاطر مزاولة المهنة وكيفية تجنبها وينقصنا في دراسة كلية الطب تعليم مخاطر المهنة وكيفية، قائلا: "لازم نعرف حقوق المريض والطبيب وغيرها من الأمور المتشابكة".

وتابع: "من الضروري تدريس آداب المهنة وحقوق المريض في كليات الطب كما أنه من الضروري أن يتجرد مقدم الخدمة الطبية من فكرة الربح والخسارة في تعامله مع المريض"، لافتا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يجب أن يشمل كل محافظات الجمهورية في وقت واحد.