رئيس وزراء ماليزيا: المحاكمات بشأن اتهامي باللواط كانت ظالمة

اضطر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم للتحدث بشأن اتهامه باللواط، عقب أن ذكر مسؤولو معارضة الاتهامات السابقة التي وجهت له خلال تصويت بالثقة أمس الاثنين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أنور قال في البرلمان اليوم الثلاثاء إن محاكماته بشأن اتهامه باللواط كانت ظالمة، مضيفا أن السلطان محمد الخامس اعترف بذلك حين ذاك عام 2018 . وقد حصل أنور في النهاية على عفو ملكي.



وقال أنور في أول خطاب برلماني بعد توليه منصب رئيس الوزراء "لم أتقدم بطلب للحصول على العفو لأنني عُوقبت. ليكن ذلك واضحا"، مضيفا أنه بدلا من ذلك أخذ الملك المبادرة للعفو عنه بسبب "الزيف الواضح للعدالة".



وكان أنور قد فاز أمس الاثنين بتصويت بالثقة في البرلمان، حيث يسعى لإثبات أن الائتلاف الذي شكله الشهر الماضي يمكن أن يحكم بكفاءة بعد أيام من الاضطراب السياسي.