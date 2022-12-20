أفادت محطة (إن.دي.آر) ووسائل إعلام ألمانية أخرى اليوم الثلاثاء، بأن محكمة ألمانية أدانت امرأة (97 عاما) بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة في معسكر اعتقال نازي أثناء الحرب العالمية الثانية.



وذكر التقرير أن محكمة إقليمية في بلدة إيتزهو شمال البلاد حكمت على إرمجارد فورخنر بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ. وصدر الحكم بموجب قانون الأحداث نظرا لأن عمرها كان 18 عاما فقط في وقت ارتكاب الجرائم، وفقا لوكالة رويترز.



وعملت فورخنر في معسكر اعتقال شتوتهوف بين عامي 1943 و1945.



وتأجل بدء محاكمتها في سبتمبر 2021 حينما هربت لفترة وجيزة. وأُلقي القبض عليها بعد ساعات من تخلفها عن المثول أمام المحكمة.



ومات نحو 65 ألف شخص من الجوع والمرض أو في غرف الغاز في شتوتهوف بالقرب من جدانسك التي تقع في بولندا. وكان من بين الوفيات أسرى حرب ويهود ضمن حملة الإبادة التي شنها النازيون.