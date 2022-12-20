إيداع نائب رئيس حركة النهضة بتونس علي العريض السجن في قضية تسفير جهاديين الى سوريا

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أصدر قاض تونسي ليل الاثنين/الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن بحق رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الاسلامية علي العريض في قضية تسفير جهاديين الى سوريا.

ويخضع العريض وسياسيين آخرين من الحزب ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي الى التحقيق في القضية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ سبتمبر الماضي.

وشارك آلاف من التونسيين في النزاع في سوريا إلى جانب كتائب إسلامية ضد النظام بعد اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد ضمن موجة الربيع العربي بعد 2011.

وقدرت السلطات التونسية أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف عنصر دخلوا سوريا عبر تركيا.

وينفي قادة حركة النهضة أي علاقة لهم بالقضية. واتهمت الحركة في بيان لها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم اليهم.

وقالت الحركة انها "تعتبر أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية في اول حكومة في 2011 ثم رئيسا للحكومة بين 2013 و2014.