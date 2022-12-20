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هونج كونج تعتزم تخفيف المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي

هونج كونج (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 9:15 ص
تعتزم هونج كونج تخفيف المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمآدب، وذلك قبل زيارة الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي للصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر الاعلان عن تفاصيل تخفيف الإجراءات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي جون لي في مؤتمر صحفي إنه سوف يتوجه إلى بكين غدا الأربعاء حتى السبت المقبل، كما سوف يطلع الرئيس الصيني شي جين بينج على أحدث وضع لفيروس كورونا والاقتصاد في المدينة.

وألغت هونج كونج الأسبوع الماضي بعضا من قيود مكافحة كورونا، عقب تحول الصين السريع بعيدا عن سياسة تسجيل صفر إصابات.

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