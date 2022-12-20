 المبعوثة الأممية تعرب عن قلقها بشأن النشاط الإرهابي في أفغانستان - بوابة الشروق
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المبعوثة الأممية تعرب عن قلقها بشأن النشاط الإرهابي في أفغانستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 9:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 9:42 م


أعربت المبعوثة الأممية الخاصة لأفغانستان روزا أوتنباييفا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن التهديدات الإرهابية المستمرة داخل البلاد.

وقالت روزا أوتنباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن حركة طالبان ما زالت تسيطر بشكل أساسى على البلاد، لكنها غير قادرة على التعامل بصورة مُرضية مع "الجماعات الإرهابية التي تنشط داخل أفغانستان".

وأعربت أوتونبييفا، عن قلقها بشأن الهجمات التي شنها تنظيم داعش مؤخرا، وخاصة الهجمات التي استهدفت سفارتي روسيا وباكستان بالإضافة إلى فندق يقيم به العديد من الصينيين.

وأضافت أن "عدد الضحايا المدنيين جراء هذه الهجمات يظل كبيرا".

وذكرت المسؤولة الأممية، أن مستقبل البلاد التي تمزقها الحرب غامض، كما انتقدت تطبيق طالبان لعقوبات جسدية وأحكام إعدام بحق الجناة علانية، وإغلاق مدارس الفتيات الثانوية.

ومنذ عادت طالبان إلى السلطة العام الماضي بدأت في استعادة تفسيرها المتشدد للإسلام تدريجيا.

وقيدت الحركة حقوق الإنسان وقيدت النساء، حيث تم- على سبيل المثال- منع الفتيات في المرحة الثانوية من الحصول على التعليم.

ويتهم مراقبون حركة طالبان بتنفيذ هجمات انتقامية وقتل منتقدين.

وتعاني البلاد من كارثة إنسانية، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على الدعم والمساعدات الغذائية.

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