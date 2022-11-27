 الزمالك رابعا..الأهلي في صدارة تصنيف الأندية الإفريقية لـ عام 2022 - بوابة الشروق
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الزمالك رابعا..الأهلي في صدارة تصنيف الأندية الإفريقية لـ عام 2022

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 5:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 5:12 ص

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء «IFFHS» للأندية الإفريقية في عام 2022.

وكشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف الأندية في القارة الإفريقية لـ عام 2022، والذي احتله فريق الأهلي.

وجاء الأهلي في صدارة ترتيب التصنيف على مستوى قارة إفريقيا، ورقم 33 على مستوى أندية العالم برصيد 186.5 نقطة، متفوقًا على الوداد المغربي صاحب المركز الثاني بـ 158 نقطة.

فيما جاء فريق شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث على مستوى الأندية الإفريقية بـ 136.75 نقطة، فيما احتل الزمالك المركز الرابع في التصنيف، والـ 92 عالميًا، برصيد 133.5 نقطة.

بينما احتل نادي بيراميدز المركز الخامس على مستوى إفريقيا ، والـ 98 على مستوى أندية العالم، برصيد 129.5 نقطة.


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