وزير الدفاع الباكستاني: تطهير مبنى السجن في بانو والقضاء على جميع الارهابيين

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف اليوم الثلاثاء إنه تم تطهير مبنى السجن التابع لادارة مكافحة الارهاب في مدينة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، بعد نحو يومين، كما تم قتل جميع الارهابيين.



وذكرت قناة جيو الباكستانية أن آصف قال أمام الجمعية الوطنية، إن 10 إلى 15 جنديا أصيبوا، كما قتل جنديان، عقب أن شنت القوات الخاصة بالجيش الباكستاني عملية في وقت مبكر من اليوم.



وأضاف "بحلول الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي، كانت القوات الخاصة قد طهرت المبنى. وتم تحرير جميع الرهائن". كما أشار إلى أنه لم يكن المسلحون ضمن مجموعة واحدة ولكن كانوا ينتمون لجماعات مختلفة محظورة.



وأوضح أنه كان هناك 33 إرهابيا مقبوضا عليهم داخل المبنى، وتمكن أحدهم من التغلب على جندي مرابط في المبنى. وبعد ذلك قام بخطف سلاحه، ولاحقا استولى الارهابيون على المبنى.



شارك في العملية إرهابيون لهم صله بحركة طالبان باكستان المحظورة، وفي محاولة لانهاء الأزمة، أجرت الحكومة الباكستانية مشاورات مع قيادة الجماعة المسلحة.



وقال آصف إن الحكومة الإقليمية، التي تشرف على المبنى" أخفقت كليا" في القيام بمسؤوليتها".



وأضاف: "الحكومة الإقليمية بأكملها رهينة عند عمران خان . وعلى الجانب الآخر، أبرياء في خيبر يختونخوا وقعوا رهينة في أيدي الارهابيين".



وأشار إلى أنه حتى عندما غمرت مياه الفيضانات الإقليم، أخفقت حكومة حزب حركة الانصاف، الذي يقوده خان، والتي تتولى السلطة منذ تسعة أعوام، في أن تلبي التوقعات.