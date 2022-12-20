دبلوماسي روسي: موسكو لا ترى أي عقبات لا يمكن تجاوزها أمام استعادة الاتفاق النووي الإيراني

أعلن مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا ترى أي عقبات لا يمكن تجاوزها في سبيل استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بـ"الاتفاق النووي الإيراني"، لافتا إلى أن محاولات الضغط على طهران قد تلغي كل احتمالات استعادة الصفقة.

وقال الدبلوماسي الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إنه من المهم عدم فقدان التقدم الذي تم إحرازه من أجل استعادة الاتفاق النووي الإيراني"، مٌُضيفًا: "أننا لا نرى أي مشاكل مستعصية على الحل في سبيل إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف أن الهدف الوحيد من محاولات الضغط على إيران هو استفزاز المشاركين الآخرين، مُوضحا أن هذه الأمور من الممكن أن تدمر تماما آفاق استعادة الصفقة.

وتابع "هذا الاتجاه موجود، ولكن إذا ساد، سيصبح يمثابة تراجع مؤسف عن المستويات العالية من الدبلوماسية، التي جعلت من الممكن التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة طوال ذلك الوقت".

جدير بالذكر أنه في عام 2015، توصل الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا إلى اتفاق نووي مع إيران من أجل معالجة الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاقية، حيث فرضت واشنطن حينها أشد العقوبات ضد طهران، لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكد مرارًا وتكرارًا دعمه للعودة إلى الاتفاق النووي.

يُشار أيضًا إلى أنه في إبريل الماضي، أجرت كلًا من روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا مناقشات مع إيران في فيينا حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في نسختها الأصلية.