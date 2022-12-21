استقالة نائبة وزير خارجية أوروجواي بسبب فضيحة جوازات السفر

استقالت كارولينا أيتشي نائبة وزير خارجية الأوروجواي بعد شهور من الانتقادات لتورطها في حصول مهرب مخدرات مدان على جواز سفر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أن الرئيس لويس لا كاليي بو أكد الاستقالة في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بالتوقيت المحلى.

وكانت المعارضة قد انتقدت حكومة لا كاليي بو لاستخراجها على نحو سريع لجواز سفر العام الماضي لسيباستيان مارسيت- وهو مواطن من أوروجواي عمل فترة في تهريب المخدرات - مما سمح له بمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان محتجزا بسبب سفره بجواز سفر بارجوياني مزيف.

ونفى لاكاليي بو ووزراؤه ارتكاب أي عمل خاطئ، قائلين إنهم تصرفوا في إطار القانون.