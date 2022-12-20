وزيرتان ألمانيتان تسلمان 20 قطعة من برونزيات بنين في نيجيريا

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الدولة لشؤون الثقافة كلوديا روث إعادة 20 قطعة من برونزيات بنين الثمينة اليوم الثلاثاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، في خطوة جذبت اهتماما دوليا.

كانت هذه الكنوز الفنية، التي نهبتها القوى الاستعمارية في القرن التاسع عشر، تنتمي سابقا إلى متاحف في برلين وهامبورج وكولونيا ودريسدن/لايبزيج وشتوتجارت.

وسافرت السياسيتان إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا يوم الأحد لتسليم هذه القطع شخصيا إلى الجانب النيجيري. ويرافق بيربوك وروث رؤساء العديد من المتاحف.

واحتفظ نحو 20 متحفا حتى الآن بأكثر من 1100 قطعة من قصر مملكة بنين آنذاك ، والتي أصبحت الآن جزءا من نيجيريا. وجاءت هذه القطع، المصنوعة من العاج ومواد أخرى بالإضافة إلى البرونز ، في الغالب من أعمال النهب البريطانية في عام 1897.