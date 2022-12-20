إيران تخفض أسعار بيع خام النفط الخفيف في آسيا

أظهرت قائمة أسعار تصدير النفط الخام الإيراني لأسواق آسيا خلال الشهر المقبل تراجع الأسعار مقارنة بالشهر الحالي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة النفط الوطنية إلإيرانية حددت السقف الرسمي لسعر الخام الإيراني الخفيف بمقدار 15ر3 دولار زيادة على سعر البرميل من خام عمان-دبي القياسي في سوق آسيا خلال الشهر المقبل.



كان سعر الخام الإيراني في الشهر الحالي 35ر5 دولار زيادة على سعر برميل خام عمان-دبي القياسي.



في الوقت نفسه، حددت الشركة الإيرانية سقف رسمي لأسعار خام فارس للعملاء الآسيويين، حيث يبلغ سعر الخام الإيراني الثقيل 75ر0 دولار فوق سعر الخام القياسي وسعر خام فوروزان بلند 70ر0 دولار للبرميل فوق سعر الخم القياسي وسعر سوروش 80ر4 دولار أقل من سعر برميل الخم القياسي.