انطلقت الفرق الطبية المدربة في اليوم الثاني من حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي في المرحلة الثانية للحملة بالعديد من مراكز محافظة قنا.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إن المرحلة الثانية مستمرة في مراكز نجع حمادي، فرشوط، الوقف، قوص، نقادة حتي يوم ٢٢ ديسمبر بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات المستحقات، وذلك بالوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة والمراكز الحضرية والمستشفيات بالمراكز المذكورة.

وأشار وكيل صحة قنا، إلي تدريب الفرق الطبية تدريبا جيدا نحو تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات وخاصة طويلة المدي بالمجان للجميع.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أن الحملة تستهدف رفع مستوي التوعية والإرشاد للسيدات بضرورة استخدام الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة بهدف خلق أسرة تحظي بكافة حقوقها من الخدمات والرعاية اللازمة.