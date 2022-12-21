إيران تبدي استعدادها للحوار مع دول المنطقة

أبدت إيران استعدادها للحوار مع دول المنطقة خلال مؤتمر في الأردن، اليوم الثلاثاء، حضرته السعودية، ولم تظهر فيه مؤشرات تذكر على أي تقدم ولم يتمخض عن اجتماع ثنائي بين البلدين.

ونظم العراق وفرنسا بشكل مشترك المؤتمر الذي يهدف إلى دعم الاستقرار في العراق والمنطقة على النطاق الأوسع.

وتدعم طهران وهي أكبر قوة شيعية والرياض أكبر قوة سنية في الشرق الأوسط، أطرافا متصارعة في حروب بالوكالة من اليمن إلى سوريا وأماكن أخرى، بحسب وكالة رويترز.

ونص بيان ختامي على أن المشاركين استعرضوا تداعيات الأزمات الدولية على العراق والمنطقة، وقالوا إن التغلب عليها يتطلب تعاونا إقليميا دون تحديد إجراءات بعينها.

وقطعت السعودية وإيران العلاقات في عام 2016، ووفر الاجتماع على الشاطئ الأردني بالبحر الميت فرصة لإجراء محادثات مباشرة، لكن لم ترد أنباء عن أي اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وقال أمير عبد اللهيان "نحن مستعدون للتعاون مع جميع دول المنطقة بما في ذلك دول جنوب الخليج". كما تعهد الوزير السعودي في خطابه بدعم بغداد، دون الإشارة إلى العلاقات مع إيران.

واستضاف العراق خمسة اجتماعات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين منذ العام الماضي، كان آخرها في أبريل، لكنها لم تسفر عن أي انفراجة في تهدئة التوترات في العراق أو أي بلد آخر.

وتصاعدت التوترات بين إيران والسعودية منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران، حيث طالب الحرس الثوري السعودية بالسيطرة على إعلامها، وحذر وزير المخابرات الإيراني الرياض من عدم وجود ما يضمن استمرار طهران في "صبرها الاستراتيجي".