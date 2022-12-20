 المخابرات العراقية تحبط عملية تهريب 100 قطعة أثرية تعود للعصر العباسي - بوابة الشروق
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المخابرات العراقية تحبط عملية تهريب 100 قطعة أثرية تعود للعصر العباسي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 10:25 م
كشف جهاز المخابرات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب 100 قطعة أثرية تعود لحقب قديمة. 

وأوضح بيان لجهاز المخابرات العراقية، أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتعاون مع وزارة الداخلية نفذ عملية نوعية تمكن خلالها من إحباط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية تعود للحقبة العباسية". 

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن "إلقاء القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود".

وكان العراق قد نجح خلال السنوات الماضية في استعادت أكثر من 18 ألف قطعة أثرية تمت سرقتها من العراق خلال الأحداث التي رافقت احتلال القوات الأمريكية للعراق عام 2003 وما تلاها.

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