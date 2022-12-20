 خدمة السكك الحديدية في بريطانيا تتوقف لأسبوع مع الإعلان عن إضراب جديد - بوابة الشروق
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خدمة السكك الحديدية في بريطانيا تتوقف لأسبوع مع الإعلان عن إضراب جديد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 11:44 م

من المقرر أن ينظم سائقو قطارات السكك الحديدية في بريطانيا، إضرابا جديدا مع بدايات العام الجديد، ما يهدد بفوضى السفر مع عودة السكان إلى العمل بعد عطلة الأعياد.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن أعضاء نقابة سائقى ومهندسى القاطرات "إيه إس إل إى إف" في 15 شركة قطارات سوف يضربون عن العمل يوم الخميس 5 يناير بعد التصويت بشكل ساحق من أجل مزيد من الإضراب المهني في النزاع طويل الأمد حول الأجور.

وفي الوقت ذاته، يعتزم أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والمواصلات وأربع عشرة شركة لتشغيل القطارات الإضراب أيام 3 و4 و6 و7 يناير، لذلك من المقرر أن تتعطل الخدمات لمدة أسبوع.

وقال ميك ويلان الأمين العام لنقابة سائقى ومهندسى القطارات "إيه إس إل إى إف": "لا نريد أن ندخل في إضراب، لكن الشركات دفعتنا إلى هذا الوضع. لم يقدموا لأعضائنا في هذه الشركات بنسا واحدا، وهؤلاء أشخاص لم يحصلوا على زيادة منذ أبريل 2019".

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