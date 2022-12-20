إدواردز يقود تيمبروولفز لاجتياز مافريكس بدوري السلة الأمريكي

واصل أنتوني إدواردز إظهار ما يمكنه فعله كأحد الخيارات الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في صفوف فريقه مينيسوتا تيمبروولفز، بعدما قاد الفريق للفوز 116 / 106 على ضيفه دالاس مافريكس، صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، ببطولة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة.

مع استمرار غياب كارل أنتوني تاونز، واستبعاد رودي جوبيرت أيضا في الساعات التي سبقت المباراة، كانت حظوظ تمبروولفز في الفوز تبدو أقل خلال مواجهته فريق مافريكس القوي.

ولكن بعد واحدة من أفضل المباريات في مسيرته ضد شيكاغو بولز أول أمس الأحد - عندما سجل 37 نقطة وقام بـ11 تمريرة حاسمة و7 متابعات تحت السلة- أظهر إدواردز أن هذا التألق لم يكن وليد الصدفة.

وخلال مبارزته الثنائية ضد السلوفيني لوكا دونشيتش، نجم دالاس مافريكس وصاحب أفضل العروض الفردية في المسابقة، قدم إدواردز أداء شاملا، حيث أحرز 27 نقطة، بالإضافة لقيامه بـ13 متابعة و7 تمريرات حاسمة، مما ساهم في تقدم فريقه بفارق 20 نقطة قبل خوض الربع الأخير في المباراة.

وبعد تجاوزه 6 تمريرات حاسمة في مباراتين فقط خلال مبارياته الـ23 الأولى بالمسابقة هذا الموسم، قام إدواردز الآن بسبع تمريرات على الأقل في 5 من مبارياته الثمانية الأخيرة.

وتلقى إدواردز دعما جيدا ضد مافريكس من جانب ناز ريد، الذي سجل 27 نقطة وقام 13 متابعة في المباراة.

في المقابل، اكتفى دونشيتش بتسجيل 19 نقطة نقطة، بالإضافة لقيامه بسبع تمريرات حاسمة و6 متابعات، خلال 28 دقيقة خاضها خلال اللقاء.

بهذا الفوز، واصل مينيسوتا تيمبروولفز صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، ليصبح في جعبته 16 فوزا مقابل 15 خسارة خلال مسيرته بالبطولة هذا الموسم، ليعوض انطلاقته المخيبة التي شهدت تحقيقه انتصارين فقط مقابل 6 هزائم في لقاءاته الثمانية الأولى.

من جانبه، حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، ثالث أعلى رصيد من النقاط خلال إحدى مباريات المسابقة هذا الموسم، عقب تسجيله 42 نقطة في فوز فريقه ميلووكي باكس 128 / 119 على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز.

دخل كلا الفريقين اللقاء وهما في المراكز الثلاثة الأولى بمجموعتيهما، لكن باكس، بطل المسابقة موسم 2020 / 2021، حسم المواجهة لمصلحته في النهاية، بفضل تألق أنتيتوكونمبو.

وظهر بروك لوبيز، نجم باكس، بشكل رائع أيضا خلال اللقاء، عقب تسجيله 30 نقطة، رغم أن نسبة تصدياته لتسديدات المنافسين تقلصت إلى 8ر2 في اللقاء الواحد، بعدما قام بتصد واحد فقط في المباراة.

وحافظ تراي يونج، نجم أتلانتا هوكس، على تألقه في الفترة الأخيرة، بعدما تخطى حاجز الـ30 نقطة بالإضافة لقيامه بعشر تمريرات حاسمة على الأقل للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، ليقود فريقه لتحقيق فوزا مثيرا 126 / 125 على ضيفه أورلاندو ماجيك.

وسجل يونج 37 نقطة في المباراة، بالإضافة لقيامه بـ13 تمريرة حاسمة، ليتقمص دور البطولة في فوز فريقه، الذي عرقل صحوة منافسه، الذي حقق 6 انتصارات متتالية، قبل خسارته اليوم.