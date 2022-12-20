قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية جوزيب بوريل، إن هناك إصرارا على إنهاء الوقود الأحفوري القادم من روسيا، ضمن جهود التعامل مع قضية المناخ.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التواصل مع الدول المصدرة للغاز الطبيعي ضمن مسارات تحول الطاقة.

وأشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أثّرت بشدة على سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية وضع حلول مستدامة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل كل ما هو ممكن لدعم العراق والمنطقة، مؤكدا أن وجود عراق آمن ومزدهر أمر أساسي لأوروبا والعالم .

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.