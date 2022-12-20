طبيب يكشف عن تفاصيل أول عملية زراعة رئة في مصر

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس فريق الجراحين الذي أجرى عملية زراعة الرئة في مصر، عن أن أول عملية زراعة رئة في مصر تمت في ثلاث غرف عمليات في نفس الوقت، مشيرا إلى أن الجانب الياباني كان رأيه في البداية أن مصر غير مجهزة لإجراء مثل هذه الجراحات على جميع المستويات.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، في أول تصريحات إعلامية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الفريق الياباني الذي أطلع على العملية رأى أن مصر غير مجهزة على جميع المستويات ومنها التنسيق والمصاريف والتعاون ويرون أن مبدأ الفريق غير مفعل في أماكن كثيرة في مصر، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسئولية والفريق الياباني كان من الصعب ارضاءه.

وطمئن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس فريق الجراحين الذي أجرى أول عملية زراعة الرئة في مصر، المصريين على حالة الاشقاء الثلاثة الذين خضعوا لعملية زراعة الرئة، مؤكدا أن الشقيقين في حالة جيدة للغاية واقترب خروجهم من المستشفى، بينما الفتاة التي خضعت لزراعة فص الرئة في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة ولكن لابد من متابعتها لمدة شهر في الرعاية المركزة ولكن حالتها مستقرة وفي تحسن مستمر.