 الولايات المتحدة وأوزبكستان تؤكدان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمني الثنائي - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 5:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة وأوزبكستان تؤكدان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمني الثنائي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 5:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 5:16 ص

أكدت الولايات المتحدة وأوزبكستان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمني الثنائي، ورغبتهما في مواصلة التعاون الوثيق في قضايا مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديث الدفاع.
جاء ذلك خلال أحدث اجتماع لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كولن كال، مع وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، لمناقشة العلاقات الدفاعية الثنائية وتجديد التأكيد على الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين.
وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، هنأ المسؤول الأمريكي وزير أوزبكستان بمناسبة الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية والدفاعية بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب نوروف عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المستمر لمهنية القوات المسلحة الأوزبكستانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك