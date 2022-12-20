الولايات المتحدة وأوزبكستان تؤكدان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمني الثنائي

أكدت الولايات المتحدة وأوزبكستان أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون الأمني الثنائي، ورغبتهما في مواصلة التعاون الوثيق في قضايا مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديث الدفاع.

جاء ذلك خلال أحدث اجتماع لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كولن كال، مع وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، لمناقشة العلاقات الدفاعية الثنائية وتجديد التأكيد على الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، هنأ المسؤول الأمريكي وزير أوزبكستان بمناسبة الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية والدفاعية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب نوروف عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المستمر لمهنية القوات المسلحة الأوزبكستانية.