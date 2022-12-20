وزيرة الدفاع الهولندية: سنواصل الدعم السياسي والعسكري والإنساني لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الهولندي، كاجسا أولونجرن، إن بلادها ستواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري والإنساني لأوكرانيا مهما طالت الحرب.

وأضافت الوزيرة الهولندية -في تغريدة على "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الإثنين- أنه "بينما نشهد كيف يواصل بوتين هذه الحرب العبثية، وحرمان الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء، فإن رسالتنا إلى الرئيس زيلينسكي هي أننا لن نترك أوكرانيا في البرد. سيستمر الدعم السياسي والعسكري والإنساني في التدفق إلى أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

يذكر أن هولندا قدمت بالفعل حوالي مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى أوكرانيا أسلحة ثقيلة من هولندا. وبالتعاون مع الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستسلم هولندا 90 دبابة حديثة ومُجددة لأوكرانيا.