ضبط حارس عقار وزوجته أثناء بيعهما ذهب مسروق بالجمالية

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تمكنت مباحث القاهرة من القبض على حارس عقار، وزوجته أثناء بيع ذهب مسروق بمنطقة الجمالية.

ونجحت قوة أمنية في ضبط حارس عقار، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بالعقار محل عمل المتهم الأول بأسلوب "المغافلة".

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتها بالسرقة؛ فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.