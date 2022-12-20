وجه النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتقادات للسياسة الزراعية في مصر.

وأبدى عبد العزيز خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الزراعة، في الجلسة العامة اليوم استياءه من تدهور وضع الفلاحين والزراعة في مصر الدولة التي علمت العالم الزراعة عبر آلاف السنين".

وقال "الجمعيات الزراعية تسلم الفلاح نصف الكمية المطلوبة من التقاوي والسماد"، مشيرًا إلى تأثير ذلك بالسلب على إنتاجية الفدان من حيث الكم والجودة.

كما لفت إلى لجوء الفلاح للسوق السوداء بسبب التأخر في تسليم التقاوي والسماد، وقال "كل الخامات تغلى عليه فيرغب في الانصراف عن مهنة الزراعة".