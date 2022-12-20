قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن التطرف والإرهاب من أهم القضايا حول العالم اليوم.



وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس التعاون دائما التشاور والتنسيق مع العراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية انطلاقا من المواقف المشتركة في هذا الصدد.



وشدد على أن التسامح والتعايش وعدم التدخل في شؤون الدول أحد أهم آليات تحقيق الأمن والاستقرار بشكل كامل، لافتا إلى ثبات موقف دول التعاون مجلس التعاون في محافظة العراق على وحدته الوطنية وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.