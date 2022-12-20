لجنة فنية بالإسماعيلي لتصحيح أوضاع الفريق بالدوري

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري، تشكيل لجنة فنية لإعادة تقييم الأمور داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكر الإسماعيلي في بيان عبر موقعه الرسمي مساء الاثنين، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا لبحث كافة الأمور التي طرأت على الساحة وتشغل جماهير الفريق، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة والتي تضمن إعادة وفرض الهدوء والاستقرار من جديد.

وقال إن الجلسة شهدت حضور جميع أعضاء المجلس حيث تم إزالة كافة الاختلافات والاتفاق على إعلاء مصلحة النادي.

وأضاف أنه تم خلال الجلسة قبول اعتذار بعض الأعضاء عما بدر منهم خلال الفترة الماضية وتصفية كافة الخلافات وقبول الصلح مع المهندس يحيى الكومي رئيس المجلس، بجانب تشكيل لجنة فنية تختص بكل ما يدور عن الفريق الأول ويترأسها إسماعيل حفني وتضم في عضويتها الثنائي محمد وهبه وأحمد العجوز وذلك ضمن خطة المجلس لوضع الأمور داخل نصابها الطبيعي في ظل الخبرات الفنية العريضة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة مع منحهم الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات التي تكفل تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

كما قام المحاسب حاتم حجازي أمين الصندوق بسحب الاستقالة التي تقدم بها والعودة لممارسة عملة بعد تمسك أعضاء المجلس باستمراره.