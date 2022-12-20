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سقوط لص متخصص في سرقة مرايا السيارات بمدينة نصر

تعبيرية
تعبيرية
نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 3:50 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على لص تخصص في سرقة مرايا السيارات بمدينة نصر.

ونجحت قوة أمنية في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته (مفك - مفتاح ألانكا) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى في مجال سرقة زجاج مرايا السيارات بأسلوب "الفك".

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبإرشاده تم ضبط المرآة المستولى عليها، وكذا عدد من مرايا السيارات مختلفة الأنواع من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.


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