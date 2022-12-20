الأمم المتحدة تدعو العالم إلى «قمة الطموح المناخي» في سبتمبر

أعلن انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، دول العالم لتقديم مقترحاتها في "قمة الطموح المناخي"، التي تنعقد في شهر سبتمبر المقبل، وأكد الأمين العام "أن الوقت هو وقت العزيمة والأمل داعيا إلى حلول عملية فعلى الرغم من التجارب والاختبارات والتحديات، فهذا ليس وقت الوقوف موقف المتفرج – بل إنه وقت العزيمة والتصميم والأمل".

وأشار غوتيريش في مؤتمر عقد أمس الإثنين بختام عام 2022، إلى مقاومة اليأس وإيجاد حلول لإحداث تغيير ملموس في حياة الناس، قائلا للصحفيين إنه مصمم على جعل عام 2023 "عام السلام" و"عام العمل".

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: "نحن مدينون للناس بإيجاد الحلول، بالمقاومة، بالعمل. في بعض الأحيان، بتكتم ولكن دائما بإصرار، سنقاوم."

وبناءً على دعوته العامة للعمل، أعلن غوتيريش أنه سيعقد قمة الطموح المناخي في سبتمبر المقبل. وفي هذا السياق دعا كل قائد - من الحكومات والشركات والمدن والمناطق والمجتمع المدني والتمويل- إلى التقدم ببرامج وخطط طموحة ترقى إلى مستوى التحديات.

وأشار إلى موافقة المندوبين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP15 في مونتريال على إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي.

واستطرد: "لقد بدأنا أخيرا في إبرام ميثاق سلام مع الطبيعة" داعيا إلى المثابرة في هذا المسار.

وذكر الأمين العام أن هناك قدرا من التقدم للمساعدة في معالج بعض الصراعات المتفاقمة في العالم، غير أنه شدد على أهمية القيام بالمزيد في جميع الحالات، مشيرا إلى أن الدبلوماسية ساعدت في إبعاد العديد من الصراعات عن حافة الهاوية.