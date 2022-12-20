نائب رئيس جامعة الإسكندرية: نستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية

قال الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث: "نستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية مؤهلة للعمل الجامعي والإداري والمجتمعي من خلال اختيار مساعدين لوكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث".



ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة؛ لتوفير الكوادر الشبابية لقيادة الجامعة في المستقبل، وإعداد وتأهيل تلك الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص لهم في مجالات المشاركة الحقيقية والتعامل مع الواقع العملي، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، وتكون قادرة على تلبية برامج ومشروعات التطوير التي تتبناها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن وفي المستقبل.



وأضاف الغندور، خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء، بمقر المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية، أنه سيتم تدريب الكفاءات الشبابية على أعلى مستوى وإطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كل التحديات.



كما تفقد برفقه وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية.



وأعلن الغندور، موافقة المجلس على المشروع البحثي بعنوان "متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية في العصر الرقمي، البحث العلمي في التراث لخدمة المجتمع".