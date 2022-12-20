فيتوريا: كرة القدم هي حياتي وموقف إنساني حولني لمدرب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن بداياته مع رياضة كرة القدم واللحظة الأصعب في مسيرته.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية: «حياتي تتلخص في كرة القدم، حيث كنت لاعبا لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك اتجهت إلى التدريب لمدة تتخطى الـ 20 عامًا».

وأضاف فيتوريا: «أصعب لحظة مرت بي مع كرة القدم عندما توفى أبي وأمي، فكانت لحظة فارقة في حياتي وأثر ذلك نفسيًا في مجال عملي، وتحولت لمدرب من بعدها».

وواصل المدرب البرتغالي حديثه، قائلا: «بدايتي مع فريق بنفيكا كانت سيئة للغاية، ولكننا نجحنا في التتويج بلقب الدوري في الموسم الثاني، وبشكل عام كنت موفق كمدرب أكثر من كلاعب».

وتابع فيتوريا: «وافقت على عرض نادي النصر السعودي، لأنني كنت أريد التدريب خارج البرتغال، ولم أكن أعلم أي شيء عن النصر، ولكننا حققنا لقب الدوري السعودي بعد غياب طويل».

وأتم: «مهنة التدريب صعبة جدًا، ولكنني أعشق العمل وخوض تحديات جديدة، فأنت تعمل طوال العام من أجل الشعور بالفرحة يومًا واحدا عند التتويج باللقب، ثم تعمل للموسم القادم بعد ذلك».