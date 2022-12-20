إلكترولوكس السويدية تؤجل بيع مصنعها في مدينة ممفيس الأمريكية

أعلنت شركة صناعة الأجهزة المنزلية السويدية إلكترولوكس تأجيل صفقة بيع مصنعها في مدينة ممفيس الأمريكية، عن الموعد المتوقع بسبب طلب المشتري تأجيل موعد اتمام الصفقة إلى النصف الأول من 2023.

في 12 أكتوبر الماضي أعلنت إلكترولوكس اتفاقها على بيع مصنع ممفيس مقبل 5ر82 مليون دولار نقدا، حيث كان المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي. لكن مازالت هناك عناصر تؤجل اتمام الصفقة.

توقف الإنتاج في مصنع ممفيس منذ 30 يونيو 2022، حيث تم نقل إنتاجه إلى مصنع جديد في مدينة سبرنجفيلد بولاية تينسي الأمريكية.