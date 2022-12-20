الدوري الإماراتي يطبق ميزة الوقت الإضافي الخاصة بمونديال قطر

أصبح الدوري الإماراتي للمحترفين، أول مسابقة محلية تطبق تقنية احتساب الوقت بدل الضائع في مبارياتها، بعد استخدامها في بطولة كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أقر تطبيق تقنية جديدة لحساب الوقت بدل الضائع في مباريات كأس العالم 2022، وذلك من أجل زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية في البطولة.

وشهدت مباراة فريقي الوحدة و خورفكان 3 أهداف خلال الوقت المُحتسب بدل الضائع، في أولى الجولات التي يتم فيها تطبيق تقنية احتساب الوقت بدل الضائع.

كما استفاد فريق الجزيرة من تطبيق التقنية الجديدة لاحتساب الوقت المُحتسب بدل الضائع، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال الدقائق التي أضافها الحكم كوقت بدل ضائع في مباراته أمام البطائح، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4 - 2.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استخدام تقنية احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات مسابقة دوري المحترفين، ابتداء من الجولة العاشرة من عمر المسابقة والتي ستنطلق يوم الأحد القادم.