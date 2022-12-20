العراق: مقتل 8 مدنيين وإصابة 3 في هجوم لداعش

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن الحصيلة النهائية لهجوم تنظيم داعش الذي استهدف سيارة مدنية الليلة الماضية بلغ 8 قتلى و3 مصابين.



ووقع الهجوم في قرية البو بالي، شرقي مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى (57 كيلومترا شمال شرقي بغداد).



وقال قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء علاء الزبيدي في تصريح صحفي إن "الهجوم الإرهابي على قرية البوبالي بقضاء الخالص يحمل بصمات عصابات داعش وإن محافظ ديالى والقيادات الأمنية تواجدوا في مكان الحادث في وقت متأخر من ليلة أمس".



وقال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحكومة أمس: "إن الإرهاب يتحرك في مساحات ضيقة جداً والعملية مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية كافة بكل تشكيلاتها وكل صنوفها" .



وأضاف السوداني أنه" مقابل أية عملية أو خرق إرهابي هناك عشرات العمليات من الانتصارات التي تحققت بضرب أوكار الإرهاب في كل مكان".



وذكر أيضا: "هناك نوع من عدم التنسيق يواجه العمل الاستخباري، على الرغم من توافر معلومات مهمة مكنتنا في الفترة الأخيرة من توجيه ضربات موجعة لعتاة الإرهابيين وخصوصاً عبر قواتنا الجوية".



وأكد: "أن هناك أخطاءً قاتلة تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية، وفي الحادث الذي وقع في كركوك بالذات هناك فريق من القيادات الأمنية عاكف على إعداد تقرير وهناك مجلس تحقيقي شُكل لتحديد الأسباب".



وقتل 9 َمن قوات الشرطة الاتحادية، خلال اليومين الماضيين في عملية لتنظيم داعش في إحدى قرى ناحية الرياض غربي محافظة كركوك.