مجلس اللوردات البريطاني: المملكة تعاني من انخفاض حاد في الأيدي العاملة

أفاد مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني، بأن ارتفاع نسبة التقاعد المبكر، والشيخوخة، من أبرز العوامل التي أدت إلى نقص الأيدي العاملة في بريطانيا.



ونشرت اللجنة الاقتصادية في مجلس اللوردات تقريرا يوضح، العوامل الرئيسية الـ 4 التي أدت إلى نقص الأيدي العاملة في بريطانيا خلال السنوات الـ 3 الماضية، وهي: التقاعد المبكر في سن الـ 50 – 64 عاما، وارتفاع نسبة الأمراض، والشيخوخة، وتغير أنماط الهجرة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على فرصة التقاعد المبكر، لا يرغبون في العودة للعمل، ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي لبريطانيا، ويحفز التضخم.



وبالرغم من انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 11% عن معدله السنوي في نوفمبر الماضي، إلا أنه ما يزال الأعلى في بريطانيا منذ 40 عاما.



وفي الـ 17 من نوفمبر، أعلن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، أن اقتصاد بريطانيا يعاني من الركود.



وحذر مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية في لندن، من أن بريطانيا معرضة لانخفاض حاد في مستوى المعيشة، سيكون الأسوأ منذ الخمسينيات، بسبب أزمة الطاقة الأوروبية.