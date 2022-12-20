وزير خارجية البحرين: أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي والعربي

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أكد وزير خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي والعربي.

وقال راشد الزياني، خلال كلمته بمؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في دورته الثانية التي تستضيفها الأردن: "نرفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للعراق وندعو دائما إلى تغليب لغة الحوار"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وافتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة عددا من القادة والزعماء.

ويشارك في مؤتمر "بغداد 2" كل من مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وعمان والبحرين.