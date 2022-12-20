روسيا تجرم تدنيس شريط سانت جورج العسكري

أقر البرلمان الروسي قانونا يجرم تدنيس شريط سانت جورج العسكري، ذي اللونين الأسود والبرتقالي.



وقال مشروع قانون نشر اليوم الثلاثاء، إن "شريط سانت جورج هو أحد رموز المجد العسكري الروسي"، وبالتالي فإن أي شخص يدنس هذا الرمز علنا سينال عقابه.



وتصل العقوبة القصوى في هذه الحالة إلى السجن خمس سنوات، مع إمكانية التعرض أيضا لغرامة مالية تصل إلى 70 ألف يورو (500ر74 دولار).



ويعود تاريخ شريط القديس جورج إلى زمن القياصرة وتم حظره في البداية من قبل الشيوعيين. ولم يتم إعادة تقديمه في الاتحاد السوفيتي كشريط تكريم عسكري حتى الحرب العالمية الثانية.



وأصبح منذ عام 2005، رمزا تذكاريا في روسيا، وتزايد اعتباره في السنوات الأخيرة علامة على الاعتراف بدعم سياسات الرئيس فلاديمير بوتين ومؤخرا حربه ضد أوكرانيا.



وأصبح سن قانون لحماية الشريط ضروريا لأن الناس في أوكرانيا باتوا "يتعرضون للتعذيب، بل وللقتل" لارتدائه، حسبما زعم رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف.



يشار إلى أن شريط سانت جورج محظور استخدامه في العديد من الجمهوريات السوفيتية السابقة بوصفه رمزا للعدوان الروسي.