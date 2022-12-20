جوتيريش يدعو طالبان إلى وقف الهجمات الإرهابية ضد باكستان من الأراضي الأفغانية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حركة طالبان الأفغانية إلى العمل من أجل منع التنظيمات الإرهابية من شن هجمات على باكستان، أو أي دولة مجاورة أخرى، انطلاقا من الأراضي الأفغانية.



وأوضح أن المنظمة تجري مناقشات حاليا مع طالبان في هذا الشأن.



ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، عن جوتيريش قوله، في رد على سؤال من مراسلها حول الهجمات الإرهابية المتصاعدة عبر الحدود والتي تشنها حركة "طالبان باكستان" (تحريك طالبان) ضد باكستان، والتي أسقطت العديد من الضحايا: "نعتبر أن من الضروري للغاية لحركة طالبان (افغانستان) عدم السماح بأي شكل من أشكال بالنشاط الإرهابي الذي قد يكون له تأثير فيما يتعلق بباكستان، كما هو الحال فيما يتعلق بأي بلد آخر في المنطقة".



وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام الجاري: "هناك العديد من الأمور الواضحة التي نعتقد أنه يتعين على طالبان أن تقدمها من وجهة نظر مصالح المجتمع الدولي ومن وجهة نظر مصلحة أفغانستان ذاتها".



وقال جوتيريش: "هناك أمر واحد يتعين عليهم تحقيقه فيما يتعلق بالاندماج في هياكل السلطة في أفغانستان"، وشدد على أنه يجب تمثيل جميع المجموعات العرقية في البلاد.



وأضاف: "الجانب الثاني يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء والفتيات، وحق المرأة في العمل، وحقوق الفتيات في الالتحاق بالمدارس على جميع المستويات دون تمييز".